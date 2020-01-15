Сайгид Курбанов решил, что целесообразно будет направить средства на высадку деревьев вдоль трасс.

«Предлагаю потратить средства гранта на озеленение полос вдоль трасс. Деревья жизненно необходимы для сохранения чистоты воздуха и всей экосистемы не только нашей республики, но и всей страны в целом. Они будут поглощать углекислый газ и оберегать окружающую среду от химического загрязнения. Помимо заботы о здоровье, это еще и эстетическая составляющая. Деревья облагораживают внешний вид», -