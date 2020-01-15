ЗАМАНА - Экс-министр экологии предложил направить средства гранта на озеленение трасс

Экс-министр экологии предложил направить средства гранта на озеленение трасс

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15 января, 2020. Среда 10:20
Экс-министр экологии предложил направить средства гранта на озеленение трасс

Бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов РД Сайгид Курбанов высказал своё мнение по поводу того, куда нужно направить федеральный грант, поделились в пресс-службе Минэкономразвития РД

Экс-министр экологии предложил направить средства гранта на озеленение трасс
Происшествия

Сайгид Курбанов решил, что целесообразно будет направить средства на высадку деревьев вдоль трасс.

«Предлагаю потратить средства гранта на озеленение полос вдоль трасс. Деревья жизненно необходимы для сохранения чистоты воздуха и всей экосистемы не только нашей республики, но и всей страны в целом. Они будут поглощать углекислый газ и оберегать окружающую среду от химического загрязнения. Помимо заботы о здоровье, это еще и эстетическая составляющая. Деревья облагораживают внешний вид», -

отметил экс министр.

Напомним, что благодаря эффективной работе руководства федеральным центром республике выделен грант в сумме свыше 1,2 млрд рублей.

 

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