ЗАМАНА - Суд ужесточил наказание экс-главврачу больницы в Дагестане

Суд ужесточил наказание экс-главврачу больницы в Дагестане

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15 января, 2020. Среда 10:11
Суд ужесточил наказание экс-главврачу больницы в Дагестане

В начале бывшего главного врача горбольницы №1 Махачкалы Меджида Алиева приговорили к условному сроку.

Суд ужесточил наказание экс-главврачу больницы в Дагестане
Происшествия

Как сообщает «Интерфакс-Юг», Верховный суд РД признал Меджида Алиева виновным в исполнении 5 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК(мошенничество) и приговорил его к 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 2,5 миллионов руб. Плюс к этому суд постановил обязать Алиева выплатить в пользу территориального управления ФОМС и Минздрава РД 247,5 миллионов рублей ущерба.

Советский районный суд города Махачкала осенью 2019 года приговорил преступника к 6 годам лишения свободы условно. С этим постановлением не согласилась районная прокуратура, которая и написала в Верховный суд апелляционную жалобу. Первое решение Верховный суд Дагестана отменил.

 

 

 

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