Суд ужесточил наказание экс-главврачу больницы в Дагестане

Как сообщает «Интерфакс-Юг», Верховный суд РД признал Меджида Алиева виновным в исполнении 5 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК(мошенничество) и приговорил его к 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 2,5 миллионов руб. Плюс к этому суд постановил обязать Алиева выплатить в пользу территориального управления ФОМС и Минздрава РД 247,5 миллионов рублей ущерба.