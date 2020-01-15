Жительница Камчатки стала миллионершей

Жительнице Камчатки крупно повезло при игре в лотерею. Когда оглашали победителей новогодней лотереи, женщина поняла, что в один миг стала богатой.



Женщина поделилась, что в определении суммы выигрыша ей помогли сыновья. Когда она поняла, что победила, счастью не было предела. Жительница Камчатки собирается часть суммы потратить на здоровье, часть - на детей, а еще часть выигрыша пустит на то, чтобы устроить пир на работе. Думаем, будущие траты женщина запланировала еще до того, как произвела налоговый вычет с суммы, ведь стране она обязана заплатить 350 тысяч рублей от суммы своего выигрыша. Поэтому какие-то планы придется сократить.

