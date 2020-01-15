Чтобы скрыть преступления, женщина внесла в свидетельство о рождении ребёнка сведения, не имеющие ничего общего с действительностью.
Подобное преступление предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело в отношении незамужней женщины, у которой есть ещё четверо детей - сообщает пресс-служба республиканского управления СКР. Женщина подарила ребёнка супружеской паре. По факту преступления ведётся расследование, сообщили в УСКР по Кабардино-Балкарии
Чтобы скрыть преступления, женщина внесла в свидетельство о рождении ребёнка сведения, не имеющие ничего общего с действительностью.
Подобное преступление предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
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