ЗАМАНА - В Кабардино-Балкарии жительницу подозревают в продаже ребёнка

В Кабардино-Балкарии жительницу подозревают в продаже ребёнка

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15 января, 2020. Среда 09:19
В Кабардино-Балкарии жительницу подозревают в продаже ребёнка

Возбуждено уголовное дело в отношении незамужней женщины, у которой есть ещё четверо детей - сообщает пресс-служба республиканского управления СКР. Женщина подарила ребёнка супружеской паре. По факту преступления ведётся расследование, сообщили в УСКР по Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии жительницу подозревают в продаже ребёнка
Происшествия

Чтобы скрыть преступления, женщина внесла в свидетельство о рождении ребёнка сведения, не имеющие ничего общего с действительностью.

Подобное преступление предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

 

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