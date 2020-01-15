На базе, которая находится в 30 километрах от Багдада, находятся американские военные. Как сообщают в регионе, база попала под мощный ракетный обстрел, но о погибших и пострадавших пока нет информации.
Кем был нанесен ракетный удар пока неизвестно.
По американской военной базе Таджи в Ираке нанесли ракетный удар, об этом сообщили 14 января, пишет Mirror.
На базе, которая находится в 30 километрах от Багдада, находятся американские военные. Как сообщают в регионе, база попала под мощный ракетный обстрел, но о погибших и пострадавших пока нет информации.
Кем был нанесен ракетный удар пока неизвестно.
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