По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

По американской военной базе Таджи в Ираке нанесли ракетный удар, об этом сообщили 14 января, пишет Mirror.

На базе, которая находится в 30 километрах от Багдада, находятся американские военные. Как сообщают в регионе, база попала под мощный ракетный обстрел, но о погибших и пострадавших пока нет информации.

Кем был нанесен ракетный удар пока неизвестно.