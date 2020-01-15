ЗАМАНА - Дагестанец вымогал 13 млн. рублей у бывшего партнёра

Дагестанец вымогал 13 млн. рублей у бывшего партнёра

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15 января, 2020. Среда 01:30
Дагестанец вымогал 13 млн. рублей у бывшего партнёра

В Дагестане сотрудники МВД задержали 36-летнего жителя столицы. Он вымогал у 43-летнего жителя Каспийска 13 млн рублей. Данную информацию сообщают в издании "Махачкалинские известия", ссылаясь на пресс-службу министерства внутренних дел по Республике Дагестан.

Дагестанец вымогал 13 млн. рублей у бывшего партнёра
Происшествия

Известно, что двое мужчин были владельцами одного бизнеса, но после того, как дело не сложилось, один начал требовать у другого вернуть 13 млн рублей под предлогом, что нужно оплатить долг. При этом потерпевший утверждает, что задолженность бывшему бизнес-партнеру составляла только 5 млн. рублей.

По словам жителя Каспийска, к нему звонили от незнакомого лица и требовали вернуть 13 млн рублей. В ходе телефонного разговора было выявлено, что угрожают физической расправой.

Подробнее на официальном сайте "Махачкалинские известия"

 

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