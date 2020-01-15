Известно, что двое мужчин были владельцами одного бизнеса, но после того, как дело не сложилось, один начал требовать у другого вернуть 13 млн рублей под предлогом, что нужно оплатить долг. При этом потерпевший утверждает, что задолженность бывшему бизнес-партнеру составляла только 5 млн. рублей.
По словам жителя Каспийска, к нему звонили от незнакомого лица и требовали вернуть 13 млн рублей. В ходе телефонного разговора было выявлено, что угрожают физической расправой.
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