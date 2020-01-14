Супруги заглянули в соцсети и узнали о своем миллионном состоянии

Осенью 2019 года Джеймс Миллер с женой Тамми приобрели в магазине лотерейный билет Powerball. Через пару недель супруги прочитали в Facebook, что кто-то из их округа победил в лотерею и выиграл два миллиона долларов (122,4 миллиона рублей). Супруги сразу же проверили свой лотерейный билет и поняли, что они есть те самые счастливчики-обладатели двух миллионов долларов.