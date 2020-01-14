ЗАМАНА - Супруги заглянули в соцсети и узнали о своем миллионном состоянии

Супруги заглянули в соцсети и узнали о своем миллионном состоянии

Автор
14 января, 2020. Вторник 10:47
Супруги заглянули в соцсети и узнали о своем миллионном состоянии

В американском штате Луизиана, супруги зашли в интернет и узнали о своем выигрыше в лотерее, сообщил портал UPI.

Супруги заглянули в соцсети и узнали о своем миллионном состоянии
Происшествия

Осенью 2019 года Джеймс Миллер с женой Тамми приобрели в магазине лотерейный билет Powerball. Через пару недель супруги прочитали в Facebook, что кто-то из их округа победил в лотерею и выиграл два миллиона долларов (122,4 миллиона рублей). Супруги сразу же проверили свой лотерейный билет и поняли, что они есть те самые счастливчики-обладатели двух миллионов долларов.

 

Прочитано 37 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top