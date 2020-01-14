Решена главная загадка Солнечной системы

Ученые из Колорадо в Боулдере предположили объяснение загадки великого водораздела в Солнечной системе — условной границы, которая делит планеты земного типа и газовые гиганты.

Ученые сделали предположение, что ранняя Солнечная система делилась на 2 части кольцеобразной структурой, создающей диск вокруг Солнца. Как они предполагают, Солнечная система была похожа на Скалистые горы в Северной Америке, делящие континент на западную и восточную часть. Кольцо содержало чередующиеся полосы газа и пыли с высокой и низкой плотностью, которые создали разные «ёмкости» для вещества. В одном таком резервуаре создавались Марс, Меркурий, Венера и Земля, в другом — газовые гиганты Сатурн, Юпитер, Нептун и Уран.

При этом «раздел» не создавал идеальную изоляцию. Какое-то число летучих веществ попадало во внутреннюю часть Солнечной системы из внешней области. Они оказали сильное влияние на формирование атмосферы и водной оболочки у планеты Земля.