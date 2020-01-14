ЗАМАНА - Решена главная загадка Солнечной системы

Решена главная загадка Солнечной системы

Автор
14 января, 2020. Вторник 09:46
Решена главная загадка Солнечной системы

Ученые из Колорадо в Боулдере предположили объяснение загадки великого водораздела в Солнечной системе — условной границы, которая делит планеты земного типа и газовые гиганты.

Решена главная загадка Солнечной системы
Происшествия

Ученые сделали предположение, что ранняя Солнечная система делилась на 2 части кольцеобразной структурой, создающей диск вокруг Солнца. Как они предполагают, Солнечная система была похожа на Скалистые горы в Северной Америке, делящие континент на западную и восточную часть. Кольцо содержало чередующиеся полосы газа и пыли с высокой и низкой плотностью, которые создали разные «ёмкости» для вещества. В одном таком резервуаре создавались Марс, Меркурий, Венера и Земля, в другом — газовые гиганты Сатурн, Юпитер, Нептун и Уран.

При этом «раздел» не создавал идеальную изоляцию. Какое-то число летучих веществ попадало во внутреннюю часть Солнечной системы из внешней области. Они оказали сильное влияние на формирование атмосферы и водной оболочки у планеты Земля.

 

Прочитано 64 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top