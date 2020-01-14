ЗАМАНА - Конор Макгрегор признался, что много выпивал на неделе перед боем с Хабибом

Конор Макгрегор признался, что много выпивал на неделе перед боем с Хабибом

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14 января, 2020. Вторник 09:11
Конор Макгрегор признался, что много выпивал на неделе перед боем с Хабибом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал признание, что пил много спиртного всю неделю перед сражением с российским спортсменом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Конор Макгрегор признался, что много выпивал на неделе перед боем с Хабибом
Происшествия

Ирландец признался, что пил за неделю перед сражением и на неделе, когда они сразились с Хабибом. Конор жалеет, что занимался тем, чем не должен был и более такого повторять в своей жизни не хочет.

 

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