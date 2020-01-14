Ирландец признался, что пил за неделю перед сражением и на неделе, когда они сразились с Хабибом. Конор жалеет, что занимался тем, чем не должен был и более такого повторять в своей жизни не хочет.
Конор Макгрегор признался, что много выпивал на неделе перед боем с Хабибом
- Автор Мадина
- 14 января, 2020. Вторник 09:11
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал признание, что пил много спиртного всю неделю перед сражением с российским спортсменом UFC Хабибом Нурмагомедовым.