Конор Макгрегор признался, что много выпивал на неделе перед боем с Хабибом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал признание, что пил много спиртного всю неделю перед сражением с российским спортсменом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Ирландец признался, что пил за неделю перед сражением и на неделе, когда они сразились с Хабибом. Конор жалеет, что занимался тем, чем не должен был и более такого повторять в своей жизни не хочет.