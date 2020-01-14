В Махачкале главбух роддома украл 19 млн рублей
- Автор Мадина
- 14 января, 2020. Вторник 08:57
Главный бухгалтер Махачкалинского родильного дома №2 обвиняется в краже 19,6 миллион рублей.
В МВД Дагестана заявили, что с 2015 по 2019 год главный бухгалтер незаконно начисляла работникам роддома завышенные зарплаты, а потом переводила суммы на свой банковский счет.
В результате незаконных операций Главбуха бюджету Дагестана был нанесен ущерб в размере 19,6 миллион рублей.
В настоящий момент идет расследование дела.
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