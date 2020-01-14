В МВД Дагестана заявили, что с 2015 по 2019 год главный бухгалтер незаконно начисляла работникам роддома завышенные зарплаты, а потом переводила суммы на свой банковский счет.

В результате незаконных операций Главбуха бюджету Дагестана был нанесен ущерб в размере 19,6 миллион рублей.

В настоящий момент идет расследование дела.