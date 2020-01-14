В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

Администрация омской школы-интерната, куда поместили восьмилетнего ребенка, встававшего по приказу родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустила мальчика жить с мамой.

Сообщают, что мальчик пребывает в положительном состоянии и регулярно посещает в интернате специалистов.

Мать ребенка не лишили родительских прав, поэтому мальчик живет с ней. С ним ежедневно общаются в интернате и по телефону.

Финальное решение о месте жительства ребенка примут после вынесения приговора судом, рассматривающим дело об истязании несовершеннолетнего.

Напомним, что в апреле — мае 2019 года мальчика наказывали, ставя его на колени на гречневую крупу. Наказание применялось, если ребенок приходил после школы или прогулки поздно.