ЗАМАНА - В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

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14 января, 2020. Вторник 08:41
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

Администрация омской школы-интерната, куда поместили восьмилетнего ребенка, встававшего по приказу родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустила мальчика жить с мамой.

В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Происшествия

Сообщают, что мальчик пребывает в положительном состоянии и регулярно посещает в интернате специалистов.
Мать ребенка не лишили родительских прав, поэтому мальчик живет с ней. С ним ежедневно общаются в интернате и по телефону.
Финальное решение о месте жительства ребенка примут после вынесения приговора судом, рассматривающим дело об истязании несовершеннолетнего.

Напомним, что в апреле — мае 2019 года мальчика наказывали, ставя его на колени на гречневую крупу. Наказание применялось, если ребенок приходил после школы или прогулки поздно.

 

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