Как сообщают, вирус найден у 41 человека. Семь из них находятся в тяжелом состоянии. Раньше эта болезнь классифицировалось как неизученная форма пневмонии. На данный момент была подтверждена вирусная природа этой болезни. Прошло только 8 дней с официальной информации о появлении неизученной болезни в Китае. Стоит заметить, что большое население Китая и их традицию навещать родственников на китайский Новый год (25 января), стоит опасаться всемирной эпидемии.
В Китае умер человек из-за загадочного вируса
- Автор Мадина
- 14 января, 2020. Вторник 08:29
В Китае подтвердили гибель жителя страны от таинственного вируса.
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