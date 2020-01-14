В Китае умер человек из-за загадочного вируса

Как сообщают, вирус найден у 41 человека. Семь из них находятся в тяжелом состоянии. Раньше эта болезнь классифицировалось как неизученная форма пневмонии. На данный момент была подтверждена вирусная природа этой болезни. Прошло только 8 дней с официальной информации о появлении неизученной болезни в Китае. Стоит заметить, что большое население Китая и их традицию навещать родственников на китайский Новый год (25 января), стоит опасаться всемирной эпидемии.