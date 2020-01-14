В Иране рассказали о втором самолете в небе в ночь крушения украинского Boeing

Автор Мадина

В ту ночь, когда упал украинский самолет, в небе над Тегераном видели еще один Boing. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки, пишет РИА Новости.

