ЗАМАНА - В Иране рассказали о втором самолете в небе в ночь крушения украинского Boeing

В Иране рассказали о втором самолете в небе в ночь крушения украинского Boeing

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14 января, 2020. Вторник 00:00
В Иране рассказали о втором самолете в небе в ночь крушения украинского Boeing

В ту ночь, когда упал украинский самолет, в небе над Тегераном видели еще один Boing. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки, пишет РИА Новости.

В Иране рассказали о втором самолете в небе в ночь крушения украинского Boeing
Происшествия

Как сообщают, самолет относится к авиакомпании Qatar Airways. Заместитель заметил, что у экипажа самолета, иранских диспетчеров и сил ПВО получилось скооперироваться и самолет смог пролететь сквозь воздушное пространство Ирана в штатном режиме. Беюки высказал предположение, что катарский лайнер связался с диспетчерами, когда заметил огни в небе и заподозрил, что это работает ПВО.

 

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