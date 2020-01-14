Как сообщают, самолет относится к авиакомпании Qatar Airways. Заместитель заметил, что у экипажа самолета, иранских диспетчеров и сил ПВО получилось скооперироваться и самолет смог пролететь сквозь воздушное пространство Ирана в штатном режиме. Беюки высказал предположение, что катарский лайнер связался с диспетчерами, когда заметил огни в небе и заподозрил, что это работает ПВО.
В Иране рассказали о втором самолете в небе в ночь крушения украинского Boeing
- Автор Мадина
- 14 января, 2020. Вторник 00:00
В ту ночь, когда упал украинский самолет, в небе над Тегераном видели еще один Boing. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки, пишет РИА Новости.
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