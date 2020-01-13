ЗАМАНА - В Стерлитамаке из собачьей будки украли более миллиона рублей

В Стерлитамаке из собачьей будки украли более миллиона рублей

Автор
13 января, 2020. Понедельник 16:30
В Стерлитамаке из собачьей будки украли более миллиона рублей

Полиция Башкирии начало уголовное дело о краже больше миллиона рублей из будки собаки по заявлению бизнесмена из Стерлитамака.

В Стерлитамаке из собачьей будки украли более миллиона рублей
Происшествия

13 января в полицию подал заявление бизнесмен из Стерлитамака, он не смог найти деньги, которые хранил в собачьей будке.

Как выяснилось, деньги исчезли в новогодние праздники.

Возбуждено уголовное дело.

 

Прочитано 25 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top