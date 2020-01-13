13 января в полицию подал заявление бизнесмен из Стерлитамака, он не смог найти деньги, которые хранил в собачьей будке.
В Стерлитамаке из собачьей будки украли более миллиона рублей
- Автор Мадина
- 13 января, 2020. Понедельник 16:30
Полиция Башкирии начало уголовное дело о краже больше миллиона рублей из будки собаки по заявлению бизнесмена из Стерлитамака.
Как выяснилось, деньги исчезли в новогодние праздники.
Возбуждено уголовное дело.
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