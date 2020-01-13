Шалленберг считает, что "Северный поток — 2" не ограничивает Украину и осуществляет помощь странам Европы разнообразить поставки газа. По его мнению, США действуют основываясь лишь на своей экономической выгоде.
Санкции Вашингтона против постройки газопровода «Северный поток — 2» неприемлемы, подчеркивает глава МИД Австрии Александер Шалленберг в своем разговоре с газетой Die Presse.
Шалленберг считает, что "Северный поток — 2" не ограничивает Украину и осуществляет помощь странам Европы разнообразить поставки газа. По его мнению, США действуют основываясь лишь на своей экономической выгоде.
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