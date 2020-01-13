Как сообщают, на 90-й минуте матча против «Саннат Лайонс» футболист получил 2 желтую карточку за жесткий подкат. Камиллери не согласился покинуть матч, выполнил попытку напасть на судью и забрать у него карточки, но ему не позволили игроки. В итоге разгневанный футболист атаковал ассистента главного арбитра. Дважды нанеся удары в лицо ассистенту, он был пойман сотрудниками полиции. Футболиста будут судить.
Футболист избил судью за красную карточку и попал под суд
- Автор Мадина
- 13 января, 2020. Понедельник 06:00
Футболист клуба «Оратой Юс» Антуан Камиллери подрался с судьей матча второго дивизиона чемпионата Мальты, его арестовали.
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