ЗАМАНА - В Австралии с неба посыпалась морковка

В Австралии с неба посыпалась морковка

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13 января, 2020. Понедельник 01:00
В Австралии с неба посыпалась морковка

Чтобы помочь животным, голодающим из-за пожара, правительство Австралии начало идти на решительные шаги.

Пушистым австралийским валлаби, которые сильно смахивают на карликовых кенгуру, не дают погибнуть без еды. Чтобы животным было чем питаться, для них прямо с вертолетов сбрасывают пропитание на землю — на те участки, которые уничтожены из-за пожаров. В общем с вертолета скинули тысячу килограммов корма: в большей степени это морковка и сладкий картофель.

 

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