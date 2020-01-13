В Австралии с неба посыпалась морковка

Пушистым австралийским валлаби, которые сильно смахивают на карликовых кенгуру, не дают погибнуть без еды. Чтобы животным было чем питаться, для них прямо с вертолетов сбрасывают пропитание на землю — на те участки, которые уничтожены из-за пожаров. В общем с вертолета скинули тысячу килограммов корма: в большей степени это морковка и сладкий картофель.