Пушистым австралийским валлаби, которые сильно смахивают на карликовых кенгуру, не дают погибнуть без еды. Чтобы животным было чем питаться, для них прямо с вертолетов сбрасывают пропитание на землю — на те участки, которые уничтожены из-за пожаров. В общем с вертолета скинули тысячу килограммов корма: в большей степени это морковка и сладкий картофель.
В Австралии с неба посыпалась морковка
- Автор Мадина
- 13 января, 2020. Понедельник 01:00
Чтобы помочь животным, голодающим из-за пожара, правительство Австралии начало идти на решительные шаги.
Последнее от Мадина
- США потеряет лидерство в мире, считает министр обороны Британии
- В Мюнхене двойник Гитлера пытался организовать встречу нацистов
- Украина призывает наказать Россию за сбитый самолет в Иране
- Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его
- NASA сообщило о первой «обитаемой» планете