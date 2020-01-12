ЗАМАНА - Украина призывает наказать Россию за сбитый самолет в Иране

Украина призывает наказать Россию за сбитый самолет в Иране

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12 января, 2020. Воскресенье 00:00
Украина призывает наказать Россию за сбитый самолет в Иране

Бывший секретарь Совета нац безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призывает принять меры и вынести наказание Российской Федерации за сбитый самолет в Иране.

Украина призывает наказать Россию за сбитый самолет в Иране
Происшествия

Россия могла быть сообщником в  трагических событиях, заметил Турчинов на своей официальной странице в Facebook. Турчинов считает, что в трагедии виноват не только Иран, но и Россия. 

 

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