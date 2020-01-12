Россия могла быть сообщником в трагических событиях, заметил Турчинов на своей официальной странице в Facebook. Турчинов считает, что в трагедии виноват не только Иран, но и Россия.
Украина призывает наказать Россию за сбитый самолет в Иране
- Автор Мадина
- 12 января, 2020. Воскресенье 00:00
Бывший секретарь Совета нац безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призывает принять меры и вынести наказание Российской Федерации за сбитый самолет в Иране.
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