Украина призывает наказать Россию за сбитый самолет в Иране

Бывший секретарь Совета нац безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призывает принять меры и вынести наказание Российской Федерации за сбитый самолет в Иране.

Россия могла быть сообщником в трагических событиях, заметил Турчинов на своей официальной странице в Facebook. Турчинов считает, что в трагедии виноват не только Иран, но и Россия.