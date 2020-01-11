ЗАМАНА - Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его

Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его

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11 января, 2020. Суббота 01:00
Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его

Гражданин Англии сдал в аренду обычной семье из 4 человек свой огромный дом в районе Челси Лондона, но в итоге в особняк въехала группа из 500 человек.

Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его
Происшествия

Компания устроила беспорядок и разгромила дом, отмечая там день рождения. После этого сайт Airbnb, где было вывешено объявление об аренде, убрал особняк из своего списка, оставив хозяина дома без заработка, сообщает The Sun. 

 
 

 

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