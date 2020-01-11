Компания устроила беспорядок и разгромила дом, отмечая там день рождения. После этого сайт Airbnb, где было вывешено объявление об аренде, убрал особняк из своего списка, оставив хозяина дома без заработка, сообщает The Sun.
Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его
- Автор Мадина
- 11 января, 2020. Суббота 01:00
Гражданин Англии сдал в аренду обычной семье из 4 человек свой огромный дом в районе Челси Лондона, но в итоге в особняк въехала группа из 500 человек.
Компания устроила беспорядок и разгромила дом, отмечая там день рождения. После этого сайт Airbnb, где было вывешено объявление об аренде, убрал особняк из своего списка, оставив хозяина дома без заработка, сообщает The Sun.
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