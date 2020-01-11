Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его

Автор Мадина

Гражданин Англии сдал в аренду обычной семье из 4 человек свой огромный дом в районе Челси Лондона, но в итоге в особняк въехала группа из 500 человек.

