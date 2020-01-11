Как сообщает Advanced Science News, о находке рассказали на собрании Американского астрономического общества в начале 2020 года. Планету TOI 700 d получилось найти с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer. Планета обитает возле холодной карликовой звезды класса М — TOI 700. Эта система находится в 100 световых годах от нашей планеты в южном созвездии Золотая Рыба.
NASA сообщило о первой «обитаемой» планете
- Автор Мадина
- 11 января, 2020. Суббота 00:00
Астрономы нашли планету размером с нашу родную Землю, которая существует в обитаемой зоне возле своей звезды, что позволяет допускать на ней наличие воды в жидком состоянии.
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