NASA сообщило о первой «обитаемой» планете

Астрономы нашли планету размером с нашу родную Землю, которая существует в обитаемой зоне возле своей звезды, что позволяет допускать на ней наличие воды в жидком состоянии.

Как сообщает Advanced Science News, о находке рассказали на собрании Американского астрономического общества в начале 2020 года. Планету TOI 700 d получилось найти с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer. Планета обитает возле холодной карликовой звезды класса М — TOI 700. Эта система находится в 100 световых годах от нашей планеты в южном созвездии Золотая Рыба.