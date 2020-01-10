ЗАМАНА - В Дагестане полицейская погоня закончилась смертельным ДТП

В Дагестане полицейская погоня закончилась смертельным ДТП

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10 января, 2020. Пятница 16:47
В Дагестане полицейская погоня закончилась смертельным ДТП

В Бабаюртовском районе Республики Дагестан была непродолжительная полицейская погоня за нарушителем, в ходе которой случилось ДТП.

В Дагестане полицейская погоня закончилась смертельным ДТП
Происшествия

Об этом сообщает издательство "Махачкалинские известия" Известно, что на данный момент есть 2 жертвы.

Подробнее на официальном сайте "Махачкалинские известия"

 

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