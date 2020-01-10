Об этом сообщает издательство "Махачкалинские известия" Известно, что на данный момент есть 2 жертвы.
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В Бабаюртовском районе Республики Дагестан была непродолжительная полицейская погоня за нарушителем, в ходе которой случилось ДТП.
Об этом сообщает издательство "Махачкалинские известия" Известно, что на данный момент есть 2 жертвы.
Подробнее на официальном сайте "Махачкалинские известия"
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