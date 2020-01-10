ЗАМАНА - В Дагестане в ДТП погибли два человека

В Дагестане в ДТП погибли два человека

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10 января, 2020. Пятница 00:00
В Дагестане в ДТП погибли два человека

В результате аварии водитель автомашины «Porshe Cayenne» и водитель «Камаз-53215» от полученных телесных травм умерли на месте ДТП, сообщает официальная страница МВД Дагестана в Инстаграм.

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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ТЕХ, КТО РЯДОМ! ПОМНИТЕ, ВАС ЖДУТ ДОМА! В результате ДТП водитель автомашины «Porshe Cayenne» и водитель автомашины «Камаз-53215» от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. 8 января 2020 года в 23:20 на 420 километре Федеральной автодороги «Астрахань-Махачкала» в Бабаюртовском районе, 37-летний житель Махачкалы, управляя автомашиной «Porshe Cayenne», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Камаз-53215», под управлением 29-летнего жителя селения Доргели Карабудахкентского района. В результате ДТП водители транспортных средств от полученных телесных повреждений несовместимых с жизнью скончались на месте происшествия. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. @mvd.dagestan #МВДДагестан #полиция05 #ГИБДД05 #ДТП05 #встречка

Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

 

 

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