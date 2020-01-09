Кизлярцы почтили память жертв теракта 9 января 1996 года
- Автор Мадина
- 09 января, 2020. Четверг 16:23
Сегодня, 9 января, в Кизляре провели траурный митинг, который посвящен 24-й годовщине со дня нападения на город Кизляр и захвата заложников в здании городской больницы.
К жителям города вышел руководитель городского округа «город Кизляр» Александр Ильич Шувалов со словами, что печальные события 9 января 1996 года, вызвали злость и возмущение граждан не только Кизляра и Дагестана, но и всей России и мирового общества. Подробнее можно прочитать тут.
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