ЗАМАНА - Кизлярцы почтили память жертв теракта 9 января 1996 года

Кизлярцы почтили память жертв теракта 9 января 1996 года

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09 января, 2020. Четверг 16:23
Кизлярцы почтили память жертв теракта 9 января 1996 года

Сегодня, 9 января, в Кизляре провели траурный митинг, который посвящен 24-й годовщине со дня нападения на город Кизляр и захвата заложников в здании городской больницы. 

Кизлярцы почтили память жертв теракта 9 января 1996 года
Происшествия

К жителям города вышел руководитель городского округа «город Кизляр» Александр Ильич Шувалов со словами, что печальные события 9 января 1996 года, вызвали злость и возмущение граждан не только Кизляра и Дагестана, но и всей России и мирового общества. Подробнее можно прочитать тут.

 

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