По факту совершённого правонарушения возбудили уголовное дело ч.4 по ст.222 (Приобретение, хранение и перевозка оружия и боеприпасов) УК РФ.
Об этом сообщает «АиФ Дагестан». Подробная информация на официальном сайте АИФ.
Уроженка Дагестана предприняла попытку незаконной продажи гладкоствольного охотничьего ружья за 1 тысячу рублей.
По факту совершённого правонарушения возбудили уголовное дело ч.4 по ст.222 (Приобретение, хранение и перевозка оружия и боеприпасов) УК РФ.
Об этом сообщает «АиФ Дагестан». Подробная информация на официальном сайте АИФ.
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