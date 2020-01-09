Следствию в процессе проверки предстоит узнать реальные подробности этого происшествия. Здесь можно прочитать подробнее.
СК в Дагестане проверит информацию об использовании рабского труда
- Автор Мадина
- 09 января, 2020. Четверг 16:05
Данные об использовании рабского труда в республике, которые сейчас активно муссируется в сетях интернета, будут проверены следователями. По итогам проверки будет выявлено процессуальное решение.
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