ЗАМАНА - Пять человек пострадали в ДТП под Ставрополем

Пять человек пострадали в ДТП под Ставрополем

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30 декабря, 2019. Понедельник 11:19
Пять человек пострадали в ДТП под Ставрополем

Автобус столкнулся с легковым автомобилем в городе Благодарном в Ставропольском крае, сообщили  в ТАСС, ссылаясь на ГИБДД РФ.

Пять человек пострадали в ДТП под Ставрополем
Происшествия

В ДТП из 9 пассажиров, пострадали 5. У них обнаружены многочисленные травмы. Автобус перевозил рабочих птицефабрики "Белояр".

Подробная информация на официальном сайте ТАСС

 

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