В ДТП из 9 пассажиров, пострадали 5. У них обнаружены многочисленные травмы. Автобус перевозил рабочих птицефабрики "Белояр".
Подробная информация на официальном сайте ТАСС
Автобус столкнулся с легковым автомобилем в городе Благодарном в Ставропольском крае, сообщили в ТАСС, ссылаясь на ГИБДД РФ.
В ДТП из 9 пассажиров, пострадали 5. У них обнаружены многочисленные травмы. Автобус перевозил рабочих птицефабрики "Белояр".
Подробная информация на официальном сайте ТАСС
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