ЗАМАНА - Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

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27 декабря, 2019. Пятница 00:00
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области парню с переломом руки диагностировали беременность.

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
Происшествия

Как сообщают близкие мужчины, в больнице Боровичей ему прооперировали руку, сделали гипс, поставили металлический штифт и отправили на выписку. Позже под гипсом были обнаружены ожоги, которые были нанесены врачами во время операции. Ожоги загноились.

Когда штифт спустя год нужно было удалять, он приехал в больницу, а в выписном эпикризе с прошлой операции указывалось, что удалять конструкцию можно только «после родоразрешения». В качестве соответствующего диагноза специалисты больницы указали «беременность на 27-й неделе».

Сообщают, что в этой больнице подобное происходит часто. Однажды одной из пациенток выдали свидетельство о ее «клинической смерти». 

 

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