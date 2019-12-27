Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

Как сообщают близкие мужчины, в больнице Боровичей ему прооперировали руку, сделали гипс, поставили металлический штифт и отправили на выписку. Позже под гипсом были обнаружены ожоги, которые были нанесены врачами во время операции. Ожоги загноились.

Когда штифт спустя год нужно было удалять, он приехал в больницу, а в выписном эпикризе с прошлой операции указывалось, что удалять конструкцию можно только «после родоразрешения». В качестве соответствующего диагноза специалисты больницы указали «беременность на 27-й неделе».

Сообщают, что в этой больнице подобное происходит часто. Однажды одной из пациенток выдали свидетельство о ее «клинической смерти».