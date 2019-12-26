На уроке, демонстрируя свое боди, Вероника Дуке объясняла ученикам, где именно находятся внутренние органы человека. Фотографии свой супруги выложил в Twitter супруг Вероники Майкл, рассказав, что он очень рад жить с таким "вулканом идей", которым является его любимая жена.
Учительница надела одежду с изображением внутренних органов
- Автор Мадина
- 26 декабря, 2019. Четверг 01:00
Преподавательница начальных классов в Испании придумала интересный способ обучить своих учеников анатомии. Она надела костюм, показывающий, где находятся внутренние органы человека, что очень испугало 8-9 летних учеников школы в Вальядолиде.
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