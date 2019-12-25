ЗАМАНА - Экс-глава Дербентского района пойдет под суд за растрату

Экс-глава Дербентского района пойдет под суд за растрату

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25 декабря, 2019. Среда 09:41
Экс-глава Дербентского района пойдет под суд за растрату

Следственный комитет РФ закончил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, обвинявшийся растрате 8 миллионов рублей из-за незаконной передачи родственникам 6 земельных участков общей площадью 6 гектаров, расположенных вдоль федеральной автодороги "Кавказ".

Экс-глава Дербентского района пойдет под суд за растрату
Происшествия

По заявлению официального представителя СК Светланы Петренко, бывший руководитель муниципалитета инкриминируется в совершении 6 нарушений закона, квалифицируемых как трата вверенного имущества в большом объеме, совершенных с использованием служебного положения.

Следственным органам удалось собрать необходимую доказательную часть, не обращая внимания на активное сопротивление обвиняемого. Дело с утвержденным обвинительным решением в обозримое время будет отправлено в суд.

Нужно напомнить, что Магомед Джелилов был задержан 10 апреля 2019 года. Заключением Басманного суда г. Столицы 19 апреля он был отстранен от должности руководители администрации Дербентского региона

 

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