В полученной информации сообщается, что чиновник работает в филиале «Главрыбвода» заместителем руководителя.
Начато уголовное дело. Подробнее можно прочитать на сайте.
Как сообщают в ТАСС, в Республике Дагестан задержали чиновника за кражу 30 миллионов рублей.
В полученной информации сообщается, что чиновник работает в филиале «Главрыбвода» заместителем руководителя.
Начато уголовное дело. Подробнее можно прочитать на сайте.
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