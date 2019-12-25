ЗАМАНА - В Дагестане задержан чиновник за хищение 30 млн рублей

В Дагестане задержан чиновник за хищение 30 млн рублей

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25 декабря, 2019. Среда 09:30
В Дагестане задержан чиновник за хищение 30 млн рублей

Как сообщают в ТАСС, в Республике Дагестан задержали чиновника за кражу 30 миллионов рублей.

В Дагестане задержан чиновник за хищение 30 млн рублей
Происшествия

В полученной информации сообщается, что чиновник работает в филиале «Главрыбвода» заместителем руководителя.

Начато уголовное дело. Подробнее можно прочитать на сайте.

 

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