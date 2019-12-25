ЗАМАНА - Житель Ставрополья пойдет под суд за стихи о террористе

Житель Ставрополья пойдет под суд за стихи о террористе

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25 декабря, 2019. Среда 00:00
Житель Ставрополья пойдет под суд за стихи о террористе

В стихе «поэта» в героическом виде представляется жизнь одного из террористов.

Житель Ставрополья пойдет под суд за стихи о террористе
Происшествия

За свое стихотворение двадцатилетний житель Ставрополя пойдет под суд. Расследование будет продолжаться. 

 

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