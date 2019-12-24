В Пятигорске террористов осудили на длительные сроки

Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Ставропольского края Рината Сулейманова и Русманбета Менглибаева. Их обвиняют в том, что они участвовали в деятельности банды, которая организовала подрыв автомобиля в Пятигорске в августе 2010 года. В тот день жертвами оказались 46 человек, сообщили в информагентстве "Интерфакс".

"Суд постановил признать Сулейманова и Менглибаева виновными и назначить им наказание на срок 15 и 17 лет колонии строгого режима соответственно", - сказал судья.

По этому дело прекращено уголовное преследование двух человек вследствие их гибели.

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