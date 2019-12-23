Ряд региональных СМИ разместили ложную информацию о том, что школа закрылась вследствие конфликта родителей и чиновников. Администрация района призывает обращаться за достоверной информацией к официальным источникам.
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Школа в селе Аргвани Гумбетовского района не закрывалась. Об этом сообщает пресс-служба администрации Гумбетовского района.
Ряд региональных СМИ разместили ложную информацию о том, что школа закрылась вследствие конфликта родителей и чиновников. Администрация района призывает обращаться за достоверной информацией к официальным источникам.
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