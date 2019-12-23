ЗАМАНА - На Ставрополье экс-адвоката посадят за хранение наркотиков

На Ставрополье экс-адвоката посадят за хранение наркотиков

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23 декабря, 2019. Понедельник 11:25
На Ставрополье экс-адвоката посадят за хранение наркотиков

В Александровском районе Ставрополья завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката. Он обвиняется в хранении наркотиков. Об этом проинформировали в понедельник в краевом управлении СКР.

На Ставрополье экс-адвоката посадят за хранение наркотиков
Происшествия

Согласно информации, которую предоставило следствие, 24 июля 2019 года в машине экс-адвоката было найдено 60 граммов наркотиков.

Обвинительное заключение направили в суд.

 

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