Согласно информации, которую предоставило следствие, 24 июля 2019 года в машине экс-адвоката было найдено 60 граммов наркотиков.
Обвинительное заключение направили в суд.
В Александровском районе Ставрополья завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката. Он обвиняется в хранении наркотиков. Об этом проинформировали в понедельник в краевом управлении СКР.
Согласно информации, которую предоставило следствие, 24 июля 2019 года в машине экс-адвоката было найдено 60 граммов наркотиков.
Обвинительное заключение направили в суд.
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