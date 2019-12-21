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Срыва учебного процесса в Аргванинской средней школе Гумбетовского района не будет
- Автор Мадина
- 21 декабря, 2019. Суббота 12:51
В некоторых СМИ и социальных сетях распространена односторонняя, не соответствующая действительности информация о ситуации в Аргванинской средней школе Гумбетовского района.
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