ЗАМАНА - Зарезавший 8-летнюю дочь ставрополец предстанет перед судом

Зарезавший 8-летнюю дочь ставрополец предстанет перед судом

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21 декабря, 2019. Суббота 00:00
Зарезавший 8-летнюю дочь ставрополец предстанет перед судом

В Ставрополе пройдет суд над мужчиной, который будучи пьяным во время ссоры со своей супругой убил 8-летнюю дочь.

Зарезавший 8-летнюю дочь ставрополец предстанет перед судом
Происшествия

Происшествие случилось весной 2019 года в деревне Бешпагир Грачевского района. Как сообщают, 43-летний отец вернулся домой и устроил скандал с женой, а всю свою ярость обрушил на дочери. Отец взял нож и несколько раз ударил им девочку в шею. От таких ранений ребенок скончался. Когда мужчина осознал, что наделал, попытался покончить с собой, но попытка осталась неудачной. Мужчину задержали и по решению суда поместили под стражу. Убийце светит пожизненное заключение в тюрьме.

 

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