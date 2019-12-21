Зарезавший 8-летнюю дочь ставрополец предстанет перед судом

Происшествие случилось весной 2019 года в деревне Бешпагир Грачевского района. Как сообщают, 43-летний отец вернулся домой и устроил скандал с женой, а всю свою ярость обрушил на дочери. Отец взял нож и несколько раз ударил им девочку в шею. От таких ранений ребенок скончался. Когда мужчина осознал, что наделал, попытался покончить с собой, но попытка осталась неудачной. Мужчину задержали и по решению суда поместили под стражу. Убийце светит пожизненное заключение в тюрьме.