По информации, предоставленной управлением МЧС, рано утром 19 декабря в Светлограде на улице Комсомольской произошло возгорание на центральном рынке. Известно, что огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Далее пожар начал распространяться по торговым павильонам, их общая площадь составляла 200 квадратных метров.

Для того, чтобы ликвидировать пожар на место происшествия выехали 47 человек и 18 единиц техники. Приблизительно в 9:55 по Московскому времени пожар локализовали, а чуть позже полностью ликвидировали.

В МЧС сообщили, что погибшие и пострадавшие отсутствуют. Спасатели смогли эвакуировать 80 человек, всех их расположили на безопасном расстоянии.