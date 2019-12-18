На Ставрополье альфонс украл золото на 100 тыс. рублей

В Ставропольском крае мужчина совершил кражу у бывшей возлюбленной, похитив золото и электрообогреватель. Украденное он закладывал в ломбарде.

Заявление в полицию написала 32-летняя местная жительница. Она заявила о том, что в её доме украли электрообогреватель, музыкальную технику, золотые украшения и прочее имущество.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий полиция выяснила, что краже содействовал бывший 29-летний сожитель женщины. Он признался в совершении преступления. Мужчина рассказал, что, пока он жил у возлюбленной, время от времени похищал имущество, после чего сдавал его в ломбарды, а полученные деньги расходовал на собственные нужды. Из-за ремонта в доме, потерпевшая не сразу поняла, что что-то украдено, - сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данному делу возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.