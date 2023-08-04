Водитель «Dodge» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с «Камазом». Как сообщают, в результате инцидента водитель «Dodge» и двое его пассажиров, в том числе ребенок, от полученных повреждений погибли на месте трагедии. Прокуратурой региона поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту аварии, информирует пресс-служба МВД.
Три человека погибли в аварии в Дагестане
- Автор Дарья
- 04 августа, 2023. Пятница 08:42
Трагическая авария случилась 3 августа на автомобильной дороге на территории Кизляра. Машина въехала в КамАЗ, есть жертвы, информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.
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