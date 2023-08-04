Три человека погибли в аварии в Дагестане

Водитель «Dodge» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с «Камазом». Как сообщают, в результате инцидента водитель «Dodge» и двое его пассажиров, в том числе ребенок, от полученных повреждений погибли на месте трагедии. Прокуратурой региона поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту аварии, информирует пресс-служба МВД.