ЗАМАНА - Три человека погибли в аварии в Дагестане

Три человека погибли в аварии в Дагестане

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04 августа, 2023. Пятница 08:42
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Три человека погибли в аварии в Дагестане

Трагическая авария случилась 3 августа на автомобильной дороге на территории Кизляра. Машина въехала в КамАЗ, есть жертвы, информирует пресс-служба республиканской прокуратуры. 

Три человека погибли в аварии в Дагестане

Водитель «Dodge» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с «Камазом». Как сообщают, в результате инцидента водитель «Dodge» и двое его пассажиров, в том числе ребенок, от полученных повреждений погибли на месте трагедии.  Прокуратурой региона поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту аварии, информирует пресс-служба МВД.

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