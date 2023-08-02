В результате инцидента ушли из жизни оба водителя 55 лет и 22 лет, а также 23-летний пассажир «Жигули». Другая пассажирка «Жигули», 25-летняя девушка, была доставлена в медицинское учреждение.
В Хасавюртовском районе произошло ДТП, 3 человека погибли
- Автор Дарья
- 02 августа, 2023. Среда 08:53
Вчера, 1 августа, в Хасавюртовском районе произошла авария с участием «ВАЗ-211440» и «Жигули» по причине того, что водитель первого автомобиля выехал на встречную полосу движения.
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