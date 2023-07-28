Бывшего главу МО «Сельсовет Мюхрекский» признали виновным

Ахтынский районный суд Республики Дагестан рассмотрев уголовное дело, возбужденное на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан и МВД по Республике Дагестан, признал виновным бывшего главу МО «Сельсовет Мюхрекский» Рутульского района Республики Дагестан Гусейинова К.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК России (присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а ровно в крупном размере).

Установлено, что в 2014 году Гусейинов К.Г., руководствуясь корыстными мотивами, используя должностные полномочия, изготовил заведомо подложный документ, на основании которого третье лицо зарегистрировав право собственности на земельный участок общей площадью 3000 кв.м, принадлежащий МО «Сельсовет Мюхрекский», получило возможность распорядиться им по своему усмотрению.

Учитывая факт признания своей вины, приговором суда Гусейинову К.Г., назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, а незаконно выделенный земельный участок возвращен в собственность сельского поселения.

Указанный состав преступления предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.