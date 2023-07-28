Установлено, что в 2014 году Гусейинов К.Г., руководствуясь корыстными мотивами, используя должностные полномочия, изготовил заведомо подложный документ, на основании которого третье лицо зарегистрировав право собственности на земельный участок общей площадью 3000 кв.м, принадлежащий МО «Сельсовет Мюхрекский», получило возможность распорядиться им по своему усмотрению.
Учитывая факт признания своей вины, приговором суда Гусейинову К.Г., назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, а незаконно выделенный земельный участок возвращен в собственность сельского поселения.
Указанный состав преступления предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.