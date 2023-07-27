В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении двух младших судебных приставов

Избербашским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан и отделения собственной безопасности УФССП России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела в отношении двух младших судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК России (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).

По данным следствия, сотрудники УФССП России по Республике Дагестан, с целью завышения показателей работы по выявлению административных правонарушений фальсифицировали доказательства по административным делам, путем составления актов об обнаружении признаков правонарушений и протоколов об административном правонарушении в отношении вымышленных лиц.

Подозреваемые, зная, что указанные обстоятельства фактически не имели места и правонарушения не были совершены, фальсифицированные материалы об административных правонарушениях передавали в мировой суд судебного участка № 25 г. Избербаш. На основании данных материалов мировым судьей вымышленные лица признаны виновными в совершении административных правонарушений.

В 2022 году уголовные дела по аналогичному составу преступления возбуждены в отношении 5 сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов Республики Дагестан.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанных преступлений, а также причастных к ним лиц.