По данным следствия, сотрудники УФССП России по Республике Дагестан, с целью завышения показателей работы по выявлению административных правонарушений фальсифицировали доказательства по административным делам, путем составления актов об обнаружении признаков правонарушений и протоколов об административном правонарушении в отношении вымышленных лиц.
Подозреваемые, зная, что указанные обстоятельства фактически не имели места и правонарушения не были совершены, фальсифицированные материалы об административных правонарушениях передавали в мировой суд судебного участка № 25 г. Избербаш. На основании данных материалов мировым судьей вымышленные лица признаны виновными в совершении административных правонарушений.
В 2022 году уголовные дела по аналогичному составу преступления возбуждены в отношении 5 сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов Республики Дагестан.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанных преступлений, а также причастных к ним лиц.