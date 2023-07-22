ЗАМАНА - В Дагестане мужчина предстал перед судом за экономические хищения

В Дагестане мужчина предстал перед судом за экономические хищения

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22 июля, 2023. Суббота 18:11
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В Дагестане мужчина предстал перед судом за экономические хищения

Кизлярский районный суд Республики Дагестан, рассмотрев  уголовное дело, возбужденное на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан и МВД по Республике Дагестан, признал виновным руководителя ООО «Рыболовецкий колхоз имени Глущенко В.Д.» Рамазанова И.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а ровно в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В Дагестане мужчина предстал перед судом за экономические хищения

Рамазанов И.М. с целью совершения хищения денежных средств, выделяемых в рамках  государственной программы Республики Дагестан «Развитие рыбохозяйственного комплекса на 2016-2020 годы» на субсидирование части затрат на проведение рыбоводно-мелиоративных работ в 2017, 2019 и 2020 гг. предоставил в Министерство природных ресурсов Республики Дагестан заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и размерах понесенных затрат, в связи с чем незаконно получил более 3,1 млн. рублей. Указанными действиями Рамазанов И.М. нанес ущерб государству в особо крупном размере.

Учитывая полное признание вины, а также частичное возмещение причиненного ущерба, суд приговорил  Рамазанова И.М. к лишению свободы сроком на 4 года условно, с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с УК России, указанный состав преступлений предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до   10 лет и штрафа до 1 миллиона рублей. 

Фото: пресс-служба УФСБ по РД

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