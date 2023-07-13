Установлено, что Козловский М.А., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, в октябре 2021 года совместно с другими лицами преступной группы, отыскал на территории Бабаюртовского района Республики Дагестан незаконно действующую «майнинг-ферму» по добыче криптовалюты, после чего, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, используя поддельное удостоверение сотрудника ФСБ России, под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за незаконное хищение электроэнергии принуждал владельца «майнинг-фермы» передать ему 400 тыс. рублей.
Потерпевший, осознавая незаконность предъявленных ему требований, обратился с заявлением в УФСБ России по Республике Дагестан, после чего подозреваемый был задержан.
Учитывая полное признание вины, раскаяние в содеянном и факт нахождения на иждивении двух малолетних детей суд приговорил Козловского М.А. к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Фото: Пресс-служба УФСБ по РД