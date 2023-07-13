В Махачкале осудили жителя Смоленской области за мошенничество

Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан, рассмотрев уголовное дело, возбужденное на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан, признал виновным жителя г. Сафоново Смоленской области Козловского М.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а ровно в крупном размере.

Установлено, что Козловский М.А., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, в октябре 2021 года совместно с другими лицами преступной группы, отыскал на территории Бабаюртовского района Республики Дагестан незаконно действующую «майнинг-ферму» по добыче криптовалюты, после чего, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, используя поддельное удостоверение сотрудника ФСБ России, под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за незаконное хищение электроэнергии принуждал владельца «майнинг-фермы» передать ему 400 тыс. рублей.

Потерпевший, осознавая незаконность предъявленных ему требований, обратился с заявлением в УФСБ России по Республике Дагестан, после чего подозреваемый был задержан.

Учитывая полное признание вины, раскаяние в содеянном и факт нахождения на иждивении двух малолетних детей суд приговорил Козловского М.А. к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Фото: Пресс-служба УФСБ по РД