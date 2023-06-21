По полученным сведениям, хлопок газовоздушной смеси и возгорание случились в квартире на 17-м этаже, есть пострадавший. В данный момент огонь ликвидирован. На место инцидента для координации действий правоохранительных органов прибыл прокурор Дербента. В процессе надзорных мероприятий будет оценено соблюдение требований законодательства при использовании газового оборудования.
В Дербенте загорелась квартира после хлопка газа
- Автор Дарья
- 21 июня, 2023. Среда 14:27
В среду, 21 июня, в многоквартирном доме в Дербенте после хлопка газа загорелась квартира, информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.
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