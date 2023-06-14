Сильные дожди прогнозируют на территории Дагестана 14-15 июня.
По районам пройдут сильные осадки в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с, сообщается ведомством.
В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 112.
МЧС по Дагестану предупреждает жителей об ухудшении погоды, информирует пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Сильные дожди прогнозируют на территории Дагестана 14-15 июня.
По районам пройдут сильные осадки в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с, сообщается ведомством.
В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 112.
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