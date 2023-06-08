Движение транспорта на указанном участке прервано.
Дорожные работники собираются начать восстановление дороги, когда уровень воды в реке спадет.
Сельские дороги в Рутульском районе размыло из-за ливней и поднявшегося уровня воды в реке Самур, информирует ТАСС, ссылаясь на Дагавтодор.
Движение транспорта на указанном участке прервано.
Дорожные работники собираются начать восстановление дороги, когда уровень воды в реке спадет.
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