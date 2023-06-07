В Махачкале таксист ранил ножом 13-летнего ребенка

По сведениям МВД, инцидент случился днем 5 июня. В отдел полиции пришло сообщение от мужчины, что на улице Даниялова в Махачкале некто с ножом бросается на его детей.

Сотрудники полиции доставили в отдел всех участников происшествия, а пострадавший, 13-летний ребенок, был доставлен в медицинское учреждение.

Как рассказал мальчик, они с мамой и братом направлялись к морю на такси. В пути водитель, 42-летний мужчина, начал нецензурно выражаться в адрес других участников дорожного движения, из-за чего подросток сделал ему замечание. Между ними началась словесная перепалка, в процессе которой водитель, достав из автомобиля нож, ранил его.

Водитель такси направлен на медицинское освидетельствование, уточняет МВД.