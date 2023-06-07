ЗАМАНА - В горах Дагестана восстановлено движение в 5 районах после селей и обвалов

В горах Дагестана восстановлено движение в 5 районах после селей и обвалов

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07 июня, 2023. Среда 00:27
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В горах Дагестана восстановлено движение в 5 районах после селей и обвалов

Дорожное сообщение, которое прервалось по причине селей и обвалов в пяти районах Дагестана, восстановлено, информирует ТАСС, ссылаясь на Дагавтодор.

В горах Дагестана восстановлено движение в 5 районах после селей и обвалов

"На всех участках, которые ранее были закрыты в результате селевых выносов, обвалов и осыпей, транспортное сообщение восстановлено. По состоянию на 16:00 часов 6 июня этого года закрытых дорог нет", — заявляет Дагавтодор.

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