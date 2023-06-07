В горах Дагестана восстановлено движение в 5 районах после селей и обвалов

Автор Дарья |||

Дорожное сообщение, которое прервалось по причине селей и обвалов в пяти районах Дагестана, восстановлено, информирует ТАСС, ссылаясь на Дагавтодор.