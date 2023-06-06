ЗАМАНА - В Махачкале в результате ДТП пострадала 17-летняя девушка

В Махачкале в результате ДТП пострадала 17-летняя девушка

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06 июня, 2023. Вторник 13:12
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В Махачкале в результате ДТП пострадала 17-летняя девушка

Авария случилась накануне на улице Булача в Махачкале, информирует пресс-служба МВД республики.

В Махачкале в результате ДТП пострадала 17-летняя девушка

Как информирует ведомство, 33-летний мужчина, управляя KIA RIO, осуществил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате инцидента пострадавшая была госпитализирована.

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